HØJ med syvende sejr i træk

Fynboerne ligger nemlig sidst i rækken, og derfor var det på ingen måde heller overraskende, at Jesper Fredins tropper vandt med stensikre 34-25.

Det blev ellers en lidt spøjs kamp i den forstand, at HØJ kom flyvende ud af starthullerne og kom foran med 5-1 i løbet af fem minutter. Men i stedet for derfor at indlede en nedsabling af hjemmeholdet, blev HØJ i stedet hentet og fem minutter senere hed den såmænd 6-6 på tavlen.