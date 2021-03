Röi Berg Hansen scorede fire gange i 1. halvleg, men blev pillet ud i 2. halvleg. Foto: Kim Rasmussen

HØJ med første nederlag i 2021

Sport DAGBLADET - 21. marts 2021 kl. 17:05 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Efter en rædderlig 1. halvleg og en pæn 2. halvleg tabte HØJ søndag »sub-topkampen« hjemme mod Ajax med 27-32. Det var første gang i dette kalenderår, at HØJ tabte - efter syv sejre på stribe.

Hjemmeholdet fik en svær start på kampen - især rent defensivt - hvor man indledningsvis slet ikke formåede at stoppe Ajax' skytter. Ja, faktisk scorede københavnerne på deres fire første forsøg - mens HØJ omvendt brændte tre af de første fem forsøg.

Så 5-3 til Ajax efter en syv minutter, og allerede hér havde gæsternes topscorer Rasmus Graffe givet et par eksempler på sin imponerende skudstyrke.

I den anden ende af banen var det især problematisk, at alt for mange store chancer blev brændt i kampens første kvarter. Eksempelvis havde både Bo Spellerberg og Röi Berg allerede hér brændt hvert et straffekast - mens også andre havde brændt »ind over stregen« i frie positioner.

Haluret viste 7-9 knapt midtvejs i 1. halvleg, da Jesper Fredin tog kampens første timeout - tydeligvis ikke tilfreds med sit holds evne til at stoppe gæsternes målproduktion. Den del ændrede sig dog ikke væsentligt efterfølgende, for heller ikke et målmandsskifte HØJ kunne forhindre Ajax i at blæse langskud i nettet i 1. halvleg.

Og udeholdet kom da også foran med både tre og fire, hvilket helt kort kunne tilskrives forskellen i effektivitet. Ved stillingen 12-8 til Ajax havde HØJ nemlig allerede brændt lige så mange gange, som man havde scoret - og dét tal er ganske enkelt langtfra godt nok mod så godt et hold som Ajax.

Pausestillingen lød 13-19 på efter en halvleg, hvor målene kort sagt bare peb ind bag HØJ's to keepere. Og det virkede temmelig svært at se, hvordan HØJ skulle komme tilbage i kampen, i øvrigt.

En god periode fuld af gejst - og et par fine redninger fra keeper Rasmus Døssing - bragte dog HØJ en smule mere med i opgøret igen, da 16-22 blev reduceret til 19-22. Senere blev det også minus to i form af 22-24 og 23-25, og så virkede spændingen faktisk helt reelt tilbage.

Længe lå kampen dog hér og bølgede - fra minus to til minus tre. Og da HØJ aldrig var i stand til at få scoret det ekstremt vigtige mål, som kunne have reduceret forskellen på de to hold til kun ét mål, ja så blev kampen aldrig neglebidende spændende. Ajax trak lidt fra til sidst igen, og set over 60 minutter var udesejren fortjent nok.