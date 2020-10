HØJ kunne ikke levere

- Skuffelse har vi masser af! Det blev en vanskelig kamp mod et fint hold, der leverer fint på dagen. Men vi spiller heller ikke i nærheden af vores topniveau. Vi er procenter efter hele vejen rundt, hvor de kom med et godt tryk og fik scoret på deres angreb, fortæller Jesper Fredin.

- Det mærkelige er, at vi har en oplevelse af, at vi ikke er med spillemæssigt, men på resultattavlen er vi faktisk ok med, uden at vi dog kommer helt op. Med lidt medgang ville vi fint kunne komme helt op, men tingene gik bare ikke vores vej.