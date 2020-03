Nicolai Hoxer (th.) blev kåret til »Vores træner 2018« direkte på TV2 under DM-finalen. Nu starter han som Talent- og Udviklingsansvarlig i klubben.

HØJ i elitesatsning for unge

Sport DAGBLADET - 25. marts 2020

Med ansættelsen af Nicolai Hoxer fra 1. april sætter HØJ nu markant større fokus på talent- og udviklingsarbejdet.

Hoxer er ansat på fuld tid med det mål at udvikle klubben på flere fronter - »indsatsen skal komme både spillere og trænere til gode, fra de yngste til de mest ambitiøse,« lyder det fra HØJ i forbindelse med ansættelsen.

Hoxer bliver udviklings- og talentansvarlig.

- Vi har ansat Nicolai på fuld tid fordi vi har en lang række vigtige opgaver på det sportslige felt, vi gerne vil have løst på en kvalificeret måde, og som vi må erkende, vi ikke kan løfte på fritidsbasis mellem kl. 17 og 22", siger HØJ's formand Helle Rasmussen.

Nicolai Hoxer ser frem til at tage fat:

- Jeg glæder mig til at komme i gang med jobbet og være med til at gøre en forskel i min barndomsklub. At jeg er fuldtidsansat muliggør, at jeg kan fokusere på at videreudvikle vores klub, trænere og spillere. Jeg skal bl.a. lave træneruddannelse, sparring med trænere, spillerrådgivning og undersøge mulighederne for samarbejde med lokale gymnasier, så vi kan skabe de bedste forudsætninger for vores spillere, siger han, mens Helle Rasmussen lægger til:

- Vi har virkelig mange engagerede og dygtige trænere omkring vores hold i alle aldersgrupper, men vi føler, at vi bør gøre mere for at støtte og udvikle trænerne med intern uddannelse, sparring og inspiration, for trænerne er vores vigtigste ressource. Dygtige trænere, der brænder for det de laver, skaber også et udfordrende og udviklende træningsmiljø for spillerne, og det er vigtigt, hvis vi vil fastholde og tiltrække endnu flere medlemmer til klubben og udvikle dem som håndboldspillere og mennesker - og her kommer den udviklingsansvarlige ind.

Nicolai Hoxer skal også have fokus på de ungdomsspillere, der har særligt store ambitioner, og hvor håndbolden fylder rigtig meget.

- Nicolai har bred erfaring som ungdomstræner, dels i, men også udenfor, HØJ. Han sætter overliggeren højt, når det gælder træningsmiljø, mandskabspleje og spillernes udvikling, og sammen med hans pædagogiske uddannelse gør det ham meget velegnet til at fungere som mentor for de af vores spillere, der har særligt store ambitioner med deres sport, og som skal have en travl og krævende hverdag til at hænge sammen, siger Helle Rasmussen.

- Mit job er ikke at erstatte vores fantastiske frivillige og deres store indsats, men jeg skal være med til at gøre deres arbejde nemmere. Derudover glæder jeg mig selvfølgelig til at se en masse håndbold og følge vores fantastiske unge spillere i deres udvikling, siger Nicolai Hoxer.

I forbindelse med ansættelsen starter Ølstykke-Jyllinge-klubben HØJ´s Talent Program, der »yderligere vil styrke klubbens set-up for unge, ambitiøse håndboldspillere, både piger og drenge.«

HØJ's Talent Program vil have fokus på at støtte spillere i at opnå en mere eliteorienteret tilgang til håndbold gennem udvikling af spillerens individuelle kompetencer, herunder både teknisk, fysisk og mentalt.

I programmet ligger en mulighed for ekstra træning under cheftræner Jesper Fredin og Michal Piotrowski.

- Målgruppen for talentprogrammet er spillere i U17- og U19-trupperne og vores helt unge seniorspillere i divisionstrupperne. Vi taler om spillere, der virkelig brænder for håndbolden, og som er parate til at arbejde ekstra meget for at blive dygtigere. Det er især vigtigt, at spilleren i den daglige træning med egen trup og eget hold viser stor træningsparathed, så hun bidrager positivt til en god træningskultur - en kultur, hvor der knokles igennem hver gang, siger Piotrowski.

Jesper Fredin tilføjer:

- Vi vil tage udgangspunkt i en individuel udviklingsplan, som laves i et samarbejde med spilleren, vedkommendes daglige træner og klubbens Udviklings- og Talentansvarlige, så vi koordinerer indsatsen og løbende kan vende tilbage til, hvad der er aftalt. For at hjælpe spillerne til en mere eliteorienteret tilgang til deres sport, vil vi bygge viden om kost og livsstil og mental træning på - ved siden af den ekstra træning og muligheden for mentorordning.