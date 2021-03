Søren Haagen skifter fra GOG til HØJ efter sommerferien. Foto: HØJ Elite.

HØJ henter aldrende målmandslegende

Sport DAGBLADET - 19. marts 2021 kl. 14:34 Af Kasper Nørgaard Hansen

46 år er ingen alder, hvis både ens ansigt og krop minder om en 35-årigs.

Sådan er det i hvert fald for superveteranen og målvogteren Søren Haagen, som for en håndfuld år siden gjorde et meget bemærkelsesværdigt comeback i dansk håndbold. Den seneste sæson har den 46-årige keeper spillet i GOG - men nu skifter målmandslegenden til HØJ. Det fortæller HØJ-træner Jesper Fredin fredag eftermiddag.

Skiftet gælder fra og med 1. juli, og cheftræneren glæder sig i allerhøjeste grad til at fra Haagen med ombord.

- Jamen først og fremmet ser jeg bare frem til at få en mand med Sørens erfaring og kvalitet med ombord. Han har naturligvis en vis alder, men jeg synes bare, at man har kunne se igen og igen i denne sæson, at han stadig holder et tårnhøjt niveau. Og så er der ingen tvivl om, at de 12 år han holdt pause fra sporten har gjort, at han ikke er nær så slidt, som de fleste andre ville være i hans alder, siger Fredin.

HØJ har ellers for nylig hentet Frank Mikkelsen i TMS Ringsted og har i forvejen også Rasmus Døssing på kontrakt - egentlig på papiret også for næste sæson. Så man skulle synes, at tilføjelsen af Haagen så ville give en keeper for meget. Men sådan er det ikke fat forklarer Fredin nu:

- Rasmus Døssing har valgt at stoppe efter denne sæson, og jeg tror, at han vil trappe en smule ned for karrieren. Han er fra Kolding, og det virker til, at han havde lyst til at komme tilbage til Jylland igen, siger HØJ-træneren - og tilføjer den anden del af kabalen, som også lige skulle gå op.

- Samtidig valgte GOG jo så i sidste måned at skrive kontrakt med Thorbjørn Bergerud (som pt. står i Flensburg-Handewitt, red.) - og de ting tilsammen gjorde, at der pludselig var en åbning for, at Søren Haagen kunne komme til os, fortæller Jesper Fredin med tilfredshed i stemmen.

Med duoen Mikkelsen/Haagen får HØJ velsagtens den stærkeste målmandsduo i 1. division - og skulle de på mirakuløs vis lykkes for høj at rykke op i Ligaen efter denne sæson, ja så vil duoen stadig også have et flot liganiveau.

- Jeg må bare sige, at det at have sådan en duo i målet i HØJ, det kunne jeg næsten kun have drømt om, konkluderer HØJ-træneren.