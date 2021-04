Tobias Myssing nettede seks gange og blev dermed delt HØJ-topscorer med Bo Spellerberg. Alt dét var dog ikke nok til at føre HØJ til sejr. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

HØJ fra himmel til helvede

Det lignede på det tidspunkt på alle måder en sikker HØJ-sejr, men i 2. halvleg gik det fuldstændig galt for holdet fra Ølstykke-Jyllinge.

Væk var pludselig gnisten, væk var lysten til at løbe de ekstra meter - og så vendte TSØ ellers kampen fuldstændig på hovedet. Således vandt hjemmeholdet 2. halvleg med hele 17-9, og dermed altså et samlet slutresultat på 30-27 til det lollandske mandskab.

HØJ slutter sæsonen i næste uge med en kamp mod rækkens nummer to, Skive, og alt efter hvordan det går i denne og for HC Midtjylland i dereres sidste to kampe, kan HØJ enten slutte som nummer fire eller fem i tabellen.