HØJ fik stryg af Ajax

Når man lader modstanderen score 39 gange i en håndboldkamp, så er det meget svært at vinde, og det gjorde HØJ således ikke i aftes i Bavnehøjhallen mod Ajax, der vandt en vanvittig forestilling med 39-31! Over et mål i minuttet mellem to på papiret lige hold, der spillede uden forsvar og derfor også målmænd og redninger.