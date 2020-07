Kamilla Davidsen træder en række ned med skiftet til HIK, men hun genforenes med Thomas Brønd, som hun havde TMS. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: HIK snupper fri Kamilla Davidsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HIK snupper fri Kamilla Davidsen

Sport DAGBLADET - 10. juli 2020 kl. 14:36 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et par uge har det været uvist, hvor målvogter Kamilla Davidsen fortsætter karrieren efter stoppet i TMS Ringsted efter sidste sæson. Nu ligger det fast.

Hun skifter til HIK i 2. division, der nu er under ledelse af Thomas Brønd. Han stoppede i TMS efter et noget underligt forløb over vinteren.

I november forlængede han og klubben deres aftale til 2022, men i slutningen af februar blev det meddelt, at han stoppede i TMS efter sæsonen og blev afløst af Per Wulff. Det blev så til et omgående stop, og nu er Brønd så i HIK, hvor han er ved at bygge et hold op, der skal bide skeer med Ydun, HØJ og Stjernen i toppen.

En af byggestenene er altså Kamilla »K« Davidsen - en solid og bundrutineret vogter af målet.

- Det er intet mindre end et kæmpe scoop, at vi i HIK Håndbold kan tiltrække en så stor profil som Kamilla Davidsen. Det er helt vildt, siger cheftræner Thomas Brønd begejstret i en pressemeddelelse fra klubben.

- Det er helt surrealistisk, at det er lykkedes os at få K med om bord. Jeg har haft den fornøjelse at træne K i de sidste to sæsoner i TMS, og jeg har herudover spillet mod hende i flere sæsoner. Hun er en ener og en ualmindeligt dygtig keeper - og herudover en fantastisk person. Jeg har haft en længere dialog med K, og at hun valgte HIK ud af de muligheder hun havde, gør mig enormt glad, ikke bare som træner i HIK, men også på et personligt plan, siger Brønd.

Ikke så underligt.

- Når jeg har valgt HIK, har jeg gjort det af flere årsager. Jeg kender Brønd og er enormt tryg ved ham som træner. Jeg ved, at han er garant for et professionelt træningsmiljø, og at han samtidigt har øje for mandskabspleje, hvilket i mine øjne er en vigtig kombination som træner, siger Kamilla Davidsen og lægger til:

- Det er ikke kun træneren og spillerne, der har ambitioner. Det har klubben også på holdets vegne, og det ser jeg enormt meget frem til at blive en del af. Selvfølgelig er der nogle ting, som vil være anderledes efter mange år i 1. division, men hvis vi snakker træning, ser jeg det ikke nødvendigvis som et stort step nedad. Jeg håber og tror på, at jeg kan byde ind med nogle ting, der kan være med til at indfri de ambitiøse målsætninger, der er i HIK.