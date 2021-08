Nemanja Cavnic (bagest til højre) med bind om låret, og Oscar Buch foran med benet lidt oppe. Et billede på HB Køges situation netop nu. Foto: Anders Kamper

HB Køges mareridt fortsætter

0-2 og to nye skader til den i forvejen lange liste.

Modgangen for HB Køge synes ingen ende at tage. Lørdag eftermiddag tabte holdet 0-2 i Sundby Idrætspark til bundholdet Fremad Amager, der kom til kampen som sidstplaceret efter fem nederlag i træk.

Den stime ville HB Køge gerne lade fortsatte, men det lykkedes ikke.

Effiong Nsungusis skud på stolpen efter nogle minutter indvarslede, at det kunne blive HB Køge kamp, og der var også optræk til andre muligheder, men efter den halve time startede nedturen, da Eddi Gomes begik straffedspark på hans tidligere holdkammerat i HB Køge, Jakob Johansson.

På det scorede Kristoffer Munksgaard fladt og hårdt til venstre i målet, og derfra var der praktisk talt ikke meget, der gik HB Køges vej.

I pausen blev Marius Elvius og Eddi Gomes hevet ud og erstattet af småskadede Oscar Buch og Nicholas Marfelt.

Det ændrede ikke slagets gang, og inden Kristoffer Munksgaards scorede til for Fremad Amager efter 76 minutter, var HB Køge blevet ramt af flere skader.

Midterforsvarer Nemanja Cavnic fik en fiberskade i baglåret efter 64 minutter og lod sig siden erstatte af Casper Jørgensen.

Knap var det sket, da Marfelt pådrog sig samme skade og måtte skiftes ud med Janus Seehusen, og for lige at toppe de skader, måtte Buch skiftes ud igen efter 74 minutter med en øm ankel og læg.

To indskiftede spillere, der altså udgik med skader, to fiberskader i samme kamp, og ikke noget at sige til panderynkerne på HB Køge trænerstole.

I forvejen er Jon Flanagan, Lasse Petry, Casper Hauervig, Bruninho, Martin Koch Helsted og Jubril Adedeji skadet, og nu altså Buch, Cavnic og Marfelt.

Et rendyrket mareridt for klubben og Daniel Agger/Lars Jacobsen. Fem kampe, fire point og et hold i stumper og stykker.

Det var ikke den start, de havde håbet på, og på onsdag kommer FC Helsingør til Køge.