Cecilie Buchberg har scoret til 3-0, og der er guldglans over HB Køge.

HB Køges kvinder vinder DM-guld

Brøndby har svært ved at komme til chancer.

4. min. Marie Uhre brænder straffespark, efter at det blev begået på Kyra Carusa af Maja Kildemoes.

HB Køge vandt guldet efter 3-1 hjemme over Brøndby.

HB Køges kvinder spiller om det danske mesterskab i dag hjemme mod Brøndby. - Vi har allerede vundet sølv, så vi har vundet uanset hvad! Køge-borgmester Marie Stærke med et smil og selvtillid.

Advarsel til Kyra Carusa for at tjatte bolden væk.

Capelli Sport Stadion sitrer af forventning og nerve. Det er for godt til at være sandt for rigtig mange i og omkring HB Køge.

28. 2-0: Cecilie Buchberg skyder fra kanten af feltet og ind bag Brøndbys keeper. HB Køge suser mod guldet.

Brøndby skal score tre gange nu for at ændre på det.

HB Køge til pausen foran i en lige kamp, hvor Brøndby har meget svært ved at komme til chancer. Kaylan Marckese er drønsikker i målet på indlæg.

2. halvleg

Brøndby skal satse offensivt nu for at ændre slagets gang.

50- Brøndbys Agnete K. Nielsen afslutter fladt, men Marckese er på plads med en fodparade. God chance til Brøndby.

Men så slår HB Køge til:

Carusa vinder en nærkamp, dribler sig fri, afleverer til Cecilie Buchberg foran mål, der i to omgange får scoret. 3-0 efter 56 minutter.

Det her bringer minder om 5-0 sejren i efteråret.

1248 tilskuere - ny rekord i den danske kvindeliga. Vildt nok.

Fitzgerald hugger løs i feltet, men en modstander kommer i vejen.

Advarsel til Brøndby-træner Per Nielsen, der er rasende på dommerne over en kendelse.

Med mindre end 10 minutter tilbage ligner HB Køge en dansk mester i kvindefodbold. 20 år dominans af Brøndby og Fortuna Hjørring er brudt.

Topscorer Kyra Carusa skiftes ud til store klapsalver og efter krampe i begge ben. Hun er en kæmpe på holdet.

Stående klapsalver til hele holdet på et stadion i ekstase. Det her overgår alt i HB Køge og rigtig meget i dansk kvindefodbold.

Kim Daugaard skal i øvrigt være assistenttræner for kvinderne næste sæson sammen med cheftræner Søren Randa-Boldt, og han mere end glæder sig, Daugaard, til den nye rolle.

3-1: Brøndby reducerer til sidst på straffespark.