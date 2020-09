HB Køges kvinder rykker i tabellen

Holdet vandt 4-1 på udebane i Århus over AGF. Holdet kom foran efter et kvarter ved Kelly Fitzgerald, og efter pausen kom der fart over feltet med mål efter 49., 50. og 54. minut. Målene signeret Laura Juul Hansen og to gange Kyra Carusa.