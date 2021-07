Jubril Adedji mellem målmandstræner Heidi Johansen og Oscar Buch på træningslejren på Bornholm. Foto: Anders Kamper

HB Køges englænder: - Vi vinder 2-0

Sport DAGBLADET - 07. juli 2021 Af Anders Kamper

HB Køges engelske kantspiller, Jubril Adedeji, er ikke i tvivl om udfaldet af onsdags aftens EM-semifinale mellem Danmark og England på Wembley.

- Jeg er nødt til at holde på England. De har set rigtig gode over hele turneringen og senest mod Ukraine, de er stærke både offensivt og defensivt. Men Danmark har spillet godt, så det bliver en tæt kamp, men vi skal have kvaliteten til at vinde den kamp, siger Adedeji.

- Der er kamp om pladserne på det engelske hold, og det har højnet kvaliteten. Spillerne tror på sig selv, og hvis det ikke går på banen kan spillerne fra bænken komme ind og være med til at ændre en kamp. Vi må se, hvordan det udvikler sig mod Danmark.

- Det skal blive denne gang, at vi tager titlen. Det er så godt et hold, at det skal være nu, og hold som Belgien og Frankrig er ude, og vi skal tage titlen, når muligheden er så stor. Jeg tror, de går hele vejen.

Betragter du Danmark som et stort hold?

- Bestemt. Spillerne er i store klubber rundt om i hele Europa, så det er et rigtig godt hold. Fodbold i Danmark bliver taget alvorligt, er taktisk godt og fysisk stærkt. Samtidig er der inviduel kvalitet også, og det hele giver et godt landshold. Danmark er et stort hold, men de skal score mod England, og det er endnu ikke sket ved EM. Jeg tror, England holder nullet, hvis jeg skal være ærlig. Vi vinder 2-0, spår Jubril Adedeji, der ikke har spillet i over en uge grundet et ret uheldigt og hændeligt sammenstød med et fodboldmål på Bornholm, der endte med et dyb flænge i det ene lår.

Såret er endnu ikke helet helt, så det er klar til fodbold.