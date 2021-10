HB Køges anfører forlanger respekt

Inden den første kamp i Champions Leagues gruppespil mod Hoffenheim tirsdag aften nægter HB Køges anfører, amerikanske Kyra Carusa, at lægge sig ned.

- Vi skal kontrollere alt, hvad vi kan kontrollere i kampen, og vi kommer ud til denne kamp, som vi kommer ud til alle kampe - med den mentalitet, der kendetegner os. Vi er beærede over, hvor vi er, men vi har arbejdet ekstremt hårdt for at kommer hertil. Vi har fuld respekt for vores modstandere i gruppen, men samtidig kræver vi også respekt den anden vej, siger Carusa med vanlig selvtillid.

Hun har en tro på, at HB Køge kan være med på Dietmar Hopp Stadion og muligvis også ryste Hoffenheim.

- Det tror jeg klart, og igen: Vi har respekt for dem, men det bør de også have den anden vej. Vi slog Fortuna klart hjemme i lørdags og havde kontrol over kampen. Det gav os en masse selvtillid, og vi har vist i de seneste kampe, at vi kan spille på forskellige måder, og det kommer også til at ske mod Hoffenheim. Jeg håber da, at vi kan spille på den måde, der vil give dem noget at tænke over, siger Carusa.

Hvor mange point drømmer du realistisk om?

- Godt spørgsmål, og det er svært at svare på. Jeg siger bare, at man ikke skal undervurdere os. Jeg kender det her hold så godt, at vi nok skal levere gode præstationer, og så må vi se. Vi kommer for at give den alt, siger Carusa.