HB Køges Wørts: - Vi skal være skarpe

- Vi skal være skarpe, for de har gode individualister på næsten alle pladser, men i hvertfald deres fem forreste kan noget på egen hånd. Dem skal vi passe på, for vi knækkede halsen sidste gang på de inviduelle fejl, og de skal væk. Vi stod ellers godt i den kamp, og i de sidste tre kampe er det blevet bedre for os med færre fejl. Vi skal have 100 procent fokus, det er super vigtigt, selv om det lyder banalt, siger forsvarsspilleren.