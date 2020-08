Lærke Niklasson scorede to gange og lagde også op til et par stykker, da HB Kge slog AaB med 7-2 i Liga-premieren. Foto: Jeppe Lodberg

HB Køge vandt ligapremiere

Sport DAGBLADET - 09. august 2020 kl. 15:57 Af Jeppe Lodberg

Efter små indledende startvanskeligheder vandt HB Køges kvinder søndag sin første kamp i landets fineste selskab, da AaB blev slået med 7-2 efter 3-1 ved pausen.

Nordjyderne var også HB Køges sidste modstander i kvlifikationsspillet om at komme i Ligaen, og som for seks uger siden kom gæsterne hurtigt foran på kunstgræsset på Capelli Sport stadion - men viste sig også hurtigt som værende et hold, der er klart bedre offensivt end defensivt.

AaB kom på 0-1 efter små fem minutter, da Lauren Sajewich i første omgang gav et lidt unødvendigt hjørnespark i venstre forsvarsside, hvor 6'eren var nede og hjælpe til. HB Køges nye målmand, Josephine Madsen havde ikke ganske styr på indlægget fra flaget, så Kyra Carusa gav ved fjerneste stolpe nyt hjørnespark i modsatte side, og returen fra dette sparkede Evdokia Popadinova ret ugeneret i mål.

Hjemmeholdet svarede kvikt igen ved Lærke Niklasson, der efter solotur i højre side skød snert over AaB'ernes mål fra kanten af feltet, og lige før det spillede kvarter røg et indlæg fra samme Niklasson over »boksehandskerne« på AaB-keeper Line Damgaard, og i bagrummet stod Kyra Carusa klar til at ekspedere udligningen på plads.

Maddie Pokorny var med afslutning i sidenettet efter solotur tæt på føringsmålet, og det samme var den nye spidsangriber Anna Fisker med afrettet forsøg snert om fjerneste stolpe, men efter en halv times spil gik den ikke længere for gæsterne:

Maddie Pokorny tog et kvikt indkast til Kyra Carusa, der med ryggen mod mål trak i feltet, og blev væltet omkuld, da hun ville vende sig. Straffespark, som anfører Maria Uhre omsatte sikkert, og sa sad HB Køge for alvor på begivenhederne.

Kyra Carusa gjorde det til 3-1 efter AaB-foræring kort før pausen, og den irske landsholdsspiller fra Californien gjorde det yderligere til 4-1 syv minutter inde i anden halvleg efter forarbejde af Maddie Porkorny.

Det lignede for 247 tilskuere, at Selma Svendsen efter 62 minutter headede et debutantmål ind efter god frisparksbold af Cecilie Buchberg, men dommeren skønnede, at midtstopperen begik frispark, da hun gik i de øvre luftlag. Så »først« 5-1 efter 66 minutter, da Lærke Niklasson drønede fra sin oppasser på en lang tværpasning, stoppede op i feltet og sendte bolden under den efterhånden stakkels AaB-keeper.

Niklasson lagde op til Kyra Carusas fjerde scoring med et kvarter igen, og de to byttede roller efter 85 minutter til 7-1, hvor så HB Køge begyndte at slappe noget af. Det gav - da stadionuret just havde passeret de 90 minutter AaBs Gry Thrysøe mulighed for at pynte til slutfacit 7-2 med et præcist langskud op i krogen fra 25 meters afstand.