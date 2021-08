HB Køge udlejer to unge

Det er - trods skader en masse - ikke blevet til spilleminutter endnu for Frederik Munck i dette efterår for HB Køges 1. divisionsmandskab, og det er ikke blevet til mange flere for Christian Toftdahl, og skal de to unge midtbanspillere fortsætte den fine udvikling de desudagtet er i, så kræver det spilletid.

For Frederik Munck bliver det til et gensyn med kumferne, da han også før sommerpausen var udlejet til roskildenserne - for Christian Toftdahl bliver det en førstegangsoplevelse på Lillevang, da han i sidste sæson var udlejet til Holbæk.

- Christian og Frederik er et par unge spillere med masser af talent, men de har begge brug for mere spilletid end det der er i udsigt til her pt. Vi har en stærk og bred trup, og har spillere på vej tilbage fra skader, og det har hele tiden været meningen at arbejde henimod lejeaftaler for nogle af vores spillere. Derfor er vi glade for at Christian og Frederik kan få værdifuld spilletid og samtidig hjælpe Roskilde KFUM, der er en tæt samarbejdsklub i Capelli Sport-netværket, siger HB Køges direktør Per Rud til klubbens hjemmeside.