HB Køge udlejer igen til KFUM og Holbæk

- Vi har fra efteråret gode erfaringer med at have nogle af vores helt unge spillere på udlån i KFUM Roskilde i efteråret. Vi er derfor glade for at vi igen i foråret har kunnet indgå en aftale med KFUM, Roskilde om at sende nogle af vores unge spillere på græs hos dem, siger HB Køges direktør Per Rud til klubbens hjemmeside.