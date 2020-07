Se billedserie Martin Koch (nr. to fra venstre) har lige scoret og så er der tidlig HB Køge-jubel. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

HB Køge-triumf i Nykøbing: Nu tæt på overlevelse

Sport DAGBLADET - 11. juli 2020 kl. 16:09 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HB Køge hentede en ikke specielt fortjent, men ikke desto mindre hamrende vigtig sejr, da det lørdag blev 1-0 ude over Nykøbing. Dermed har HB Køge med tre kampe tilbage hele syv point ned til netop Nykøbing på den forkerte side af nedrykningsstregen.

Begge hold lagde enormt afventende ud i kampens første halve snes minutter - uden tvivl under påvirkning af, hvor meget der stod på spil.

Men efter 10 minutter sendte HB Køge dét, der skulle vise sig at være et advarselsskud af sted: Efter indlæg fra Marius Elvius sendte Jubril Adedeji bolden en meters penge over mål fra kanten af feltet.

Men det var netop et varsel om mere - og bare minuttet senere stod topscorer Martin Koch fuldstændig umarkeret i hjemmeholdets felt, og fra en seks-syv meters afstand var det en smal sag at banke bolden i kassen.

Som halvlegen skred frem overtog Nykøbing dog på sin vis logisk nok mere og mere af spillet, og efter 27 minutter var Simon Schultz tæt på en udligning. Han hamrede til kuglen fra 25 meter - men bolden strøg lige forbi stolpen langs jorden. Og to minutter senere var hjemmeholdet endnu tættere på: Sebastian Koch slap afsted i det, der lignede en decideret friløber, men i allersidste sekund kom Mathias Høst ned og blokerede Kochs afslutning med en fremragende tackling.

Men at det brændte på nu i HB Køge-feltet - det var ingen vist længere i tvivl om.

Og NFC's Chris Thorsheim pustede kun yderligere til ilden ved efter 38 minutter at heade bolden centimeter forbi målstolpen efter et farligt indlæg fra venstre. Kevin Mendoza i buret stod som en saltstøtte i situationen.

2. halvleg var seks minutter gammel, da Mendoza for første gang selv måtte ud i en redning for at forhindre en Nykøbing-scoring. Igen var det Sebastian Koch, der var på færde, mens hans ellers fine indersideafslutning fra feltets kant blev pareret af HB Køge-keeperen.

På en omstilling i den anden ende var Jubril Adedeji dog også tæt på at kunne fordoble føringen, da bolden lidt tilfældigt sprang hen til ham efter Liam Jordans dribletur. Men Adedeji sparkede svagt lige på Jannik Storch i målet.

Det var dog så absolut hjemmeholdet, der kunne mest og skabte mest - og i løbet af få minutter var fine langskud fra Sebastian Koch og Mathias Gehrt særdeles tæt på at gå i nettet, men i begge tilfælde røg bolden akkurat uden om målstolpen.

Ja, sådan set var det i den halve time fra det 50. til det 80. minut ren og skær ensrettet trafik, og det var et under for HB Køge, at hjemmeholdet ikke fik udlignet i perioden.

I overtiden burde HB Køge til gengæld så absolut have lukket ballet, men efter frispilning fra Liam Jordan - som lige så vel selv kunne have afsluttet - sparkede Jakob Johansson svagt og ukoncentreret lige på Jannik Storch.

I stedet måtte Kevin Mendoza minuttet efter hive endnu en superredning op ad ærmet, inden kampen efter uforståelige ni minutters tillægstid blev fløjtet af.