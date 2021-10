HB Køge-træner modtager stor hæder sammen med Harder

"Pernille Harder modtager prisen for hendes store indsats indenfor kvindefodbolden og for at være en rollemodel verden over. Heidi Johansen har ligeledes gjort et kæmpe arbejde indenfor kvindefodbolden i mange år og er i dag den første kvindelige målmandstræner i herrefodbold. Johansen er en stærk rollemodel og en foregangskvinde i en verden, der er domineret af mænd."

"Jeg vil gerne sige tusind tak for prisen. Jeg er enormt glad, taknemmelig og beæret. Det er en kæmpe anerkendelse af det, jeg har nået indtil videre i mit fodboldliv. Jeg har altid villet vise, at man via hårdt arbejde og ambitioner kan nå sine mål - uanset køn. Jeg har fået en stor mulighed i en mandsdomineret verden, hvor jeg har grebet chancen - og jeg håber, at det kan være med til at skabe grobund for, at flere kvinder får samme muligheder i fremtiden", siger hun til DBU.dk.