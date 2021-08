HB Køge tabte på Falster

Et skades- og afbudsramt HB Køge-hold stod lørdag eftermiddag med opgaven at hente tre point på udebane mod oprykkerne fra Nykøbing FC.

Det blev lige så svært som frygtet for HB Køge, der tog til Falster uden profiler som Mike Jensen, Mathias Nielsen, Lasse Petry, Martin Koch, Jubril Adedeji og Jonathan Flanagan.

Det gav så således endnu engang spilletid til de unge, men det kan mærkes på kvaliteten af spillet, der lader en del tilbage at ønske for såvel trænerne Daniel Agger, Lars Jacobsen, fans og klubfolk. HB Køge har lang vej endnu, og på Falster gik det galt efter den halve time, hvor Sebastian Koch afsluttede et angreb i højre side med at score udenfor rækkevidde for Oskar Snorre.

HB Køge-drengene sled og slæbte for at komme igen i balancen mellem en fornuftig defensiv og et angreb med bid i.

Lige efter pausen kom så forløsningen, da Effiong Nsungusi gik sendt bolden ind i feltet til Oscar Buch, der fik scoret.

Glæden varede kort, for tre minutter efter hamrede Mikkel Andersen bolden i nettet med en følt inderside fra en position bagest i feltet, hvor HB Køge var spillet ud af balance.

Værre skulle det blive efter 63 minutter, hvor en bold foran HB Køges mål ikke blev spillet væk, men vadet i, og så dukkede farlige Sebastian Koch op og udplacerede Snorre.

Dybe panderynker på HB Køges bænk, der ikke havde meget at skyde med, og på banen så vi midtvejs i 2. halvleg spillere som Oscar Buch, Christian Toftdahl, William Madsen, Emilio Simonsen og Marius Elvius. Milevidt fra den startopstilling, der var tiltænkt for nogle uger siden, og det skal med, at de unge knægte kæmpede forbilledligt