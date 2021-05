HB Køge straffet tredobbelt

Her havde han efter otte nederlag i rap i 1. divisions oprykningsspil endelig udsigt til en succesoplevelse mod superligaoprykkerne. Et halvt point var vel nærmest på kontoen med 0-0 efter 45 minutter, hvor gæsterne på Viborg stadion specielt i starten havde haft et par artige chancer, hvor Jubril Adedeji i hvert fald skulle havde scoret på den ene. Men så var der lige dommerens tillægstid, og to minutter inde i denne tyrede hjemmeholdets Christian Sørensen endnu et langt indkast i HB Køges felt, hvor bolden fløj fra det ene hoved til det næste - for så tilsynelandede at ramme Mike Jensen på armen på vej ud af farezonen.