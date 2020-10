Antonio Rocco Romeo kommer højst og scorer til 3-0. Foto: Anders Kamper

HB Køge stoppede serie 1-hold

Sport DAGBLADET - 06. oktober 2020 kl. 20:14 Af Anders Kamper

For tre uger skabte Bispebjerg Boldklub en sensation af rang, da de som serie 1-hold sendte et reservespækket hold fra 1. divisionsklubben FC Helsingør ud af pokalturneringen med 3-2.

Tirsdag sidst på eftermiddagen var et par hundrede tilskuere mødte frem i Lersøparken på skråningen nedenfor Bispebjerg Hospital for at se, om pokalheltene kunne gøre det igen. Denne gang mod HB Køge, også fra 1. division.

Det kunne de ikke, og på den skæve, men dog charmerende bane i Københavns Nordvest-kvarter, var der ingen tvivl om, hvor skabet skulle stå og hvem der skulle placere det.

HB Køge dominerede tungt fra start, og efter et kvarter kunne Jakob Johanssen scorede på det straffespark, Jubril Adedeji fremtvang i feltet, da Shayan Shapar kom for sent ned i en tackling.

Johansson scorede sikkert.

Samme frontløber var på pletten efter 26 minutter, da Liam Jordan spillede Oliver Sonne, der fandt Johansson fladt foran mål, og han drejede bolden ind lige udenfor målmand Casper Buus Hansens fingre.

0-2.

HB Køge spillede rundt og rundt mod et godt knoklende hjemmehold, der havde en halv chance de første 45 minutter ved Jonas Borge på Nicolai Brogaards stikning, men bolden løb ud.

Til gengæld gik den i mål lige før pausen, da et hjørnespark sad lige i panden på Rocco Romeo, der scorede. 0-3.

Efter pausen blev Bispebjerg-spillerne mere og mere trætte, men arbejdede ufortrødent, og de kom lidt mere med i kampen, uden at det dog blev farligt.

HB Køge overlod ingen plads, undervurderede ikke det mindste, og efter 60 minutter scorede Effiong Nsungusi så efter et par afbrændere forinden i kampen. Mathias Høst var i oplæggerens rolle.

Seks minutter før tid kom så Bispebjergs store mulighed, da førnævnte Shayan Shapar blev spillet i en friløber mod mål. Rocco Romeo så ingen anden udvej end at hive ham i trøjen, så rødt kort, og så fik hjemmeholdet ikke scoret denne eftermiddag. Bispebjerg havde et par behjertede forsøg, og hos HB Køge nåede Frederik Munck at vise fine kvaliteter som dribler og oplægger til chancer foran mål. Der er mere i ham, og han bliver spændende at følge.

HB Køge vandt klart og er således med, når der trækkes lod til næste pokalrunde fredag.