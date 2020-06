Effiong Nsungusi bragte HB Køge foran, men føringen holdet kun i 27 minutter - og 1-1 blev slutresultatet. Foto: Jørgen C. Jørgensen

HB Køge spiller uafgjort for tredje gang i træk

Sport DAGBLADET - 19. juni 2020

For tredje gang på stribe og for fjerde gang i fem kampe spillede HB Køge fredag aften uafgjort. Denne gang på udebane mod Vendsyssel i form af et 1-1-resultat.

Dermed formåede HB Køge endnu en gang ikke at tage dét afgørende skridt væk fra brundplaceringerne, som man så desperat kæmper for i disse uger.

HB Køge fik ellers lidt af en drømmestart på kampen. Ghanesiske Effiong Nsungusi var blevet foretrukket i startopstillingen, og han kvitterede for tilliden ved at bringe udeholdet foran allerede efter otte minutter: Et hjørnespark fra Martin Vingaard havde den rette adresse, og så kunne Nsungusi med fuld power heade HB Køge foran fra sin position midt for mål.

Som halvlegen skred frem overtog Vendsyssel dog spillet mere og mere, og med 10 minutter til pausefløjtet, fik Emmanuel Ogude udlignet - ligeledes på et hovedstød. I resten af halvlegen var det ren overlevelse for sjællænderne, men hyoldet reddede sig til pause med 1-1.

I 2. halvleg steg den generelle underholdningsværdi og til tider også kvalitet i spillet, og begge hold havde sine chancer. Dog ingen så store som HB Køges Mark Gundelach, som syv minutter før tid burde have afgjort kampen til gæsternes fordel. Efter at Adedeji havde opsnappet en bold midt på nordjydernes banehalvdel skød han på kassen. Målvogter Peter Friis Jensen halvklarede, men bolden strøg ud til Gundelach, som i stedet for at score bankede bolden lige på Jensen.

Meget tættere end dét kom HB Køge ikke på sejren, og dermed forbliver holdet på 8. pladsen med nu 29 point.