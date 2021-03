Martin Koch Helsted og HB Køge er gæster hos Hvidovre fredag aften. Her er billede fra 2019. Foto: Anders Kamper

HB Køge spiller om top-6-plads

Sport DAGBLADET - 19. marts 2021 kl. 14:52 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Fredag aften spiller HB Køges sæsonens hidtil vigtigste kamp, når holdet på udebane møder Hvidovre.

For HB Køge handler det direkte om en plads i top-6, mens Per Frandsens Hvidovre-hold kæmper i bunden for at sikre en sæson mere i næstbedste række.

Regnebrættet er meget enkelt for HB Køge. En sejr, så er holdet sikker på et forår blandt de seks bedste, mens uafgjort kan være nok, hvis Fremad Amager samtidig taber til Silkeborg. Midtjyderne kæmper for at hænge på i toppen efter Viborg og har meget at spille for.

Men, men. HB Køge er bestemt ikke forvænt med at vinde i Hvidovre, og man skal faktisk helt tilbage til 22. august 2010 for at finde den seneste sejr til HB Køge i postnr. 2650. Det er over 10 år siden, så intet taler for en gæstesejr en råkold aften i marts.

- Det kribler selvfølgelig lidt ekstra, men det er vigtigt at holde fokus, og tage det lidt roligt. Det nytter ikke noget, at man er for overtændt, for så kan man godt stivne lidt i kroppen og i ens touch på bolden. Det handler om at finde samme spændingsniveau, som man plejer, selvom der er ekstra meget på spil, siger Lasse Petry til klubbens hjemmeside.

- Jeg har set lidt billeder fra Hvidovre, og det ser ikke ud til at det bliver poleret fodbold på fredag, men det har vi før vist, at vi kan, blandt andet mod Skive, hvor vi også spillede på en dårlig bane. Det bliver nok noget ala det samme på fredag, og det bliver noget med at gå ud og se om man kan vinde kampen, og holde fokus væk fra, hvad der sker i andre kampe. Og så er det klart, at man selvfølgelig kan få en melding undervejs, hvis vi skal ud og jagte noget eller forsvare noget eller sådan noget.

Her er HB Køges trup til kampen, hvor Jubril Adedeji og Emilio Simonsen er ude med skader.

2. Mark Gundelach

5. Nicholas Marfelt

6. Lasse Petry

7. Mike Jensen

8. Valon Ljuti

9. Martin Koch Helsted

11. Jakob Johansson

12. Antonio Rocco Romeo

16. Magnus Wørts

17. Mikkel Qvist

18. Magnus Häuser

22. Oliver Sonne

23. Mathias Høst

28. Effiong Nsungusi

29. Maris Kruse (U17)

30. Oskar Snorre

31. Lorenzo Burnet

32. William Madsen (U19)

33. Sebastian Larsen (U17)

34. Janus Seehusen (U19)