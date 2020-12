HB Køge-spiller: - Vi tror på os selv

Det kan godt være, at HB Køge har problemer med at score på egen bane, men offensivspiller Marius Elvis er sikker på, at målene er på vej, og han har stor tiltro til sit holds evner.

Det siger han inden fredagens hjemmekamp mod FC Helsingør i 1. division. HB Køge ligger nummer syv lige under top-6-stregen med tre op til Fremad Amager og et mere til netop Helsingør.

- Det er en vigtig kamp for os, og formen på hjemmebane er da ærgerlig, men vi ved, hvilke kvaliteter vi har, og dem stoler vi på. Vi går 100 procent efter en sejr over Helsingør, så vi kommer tættere på top-6, hvor vi gerne vil ligge, siger Marius Elvius.

- Det er da altid ærgerligt, at vi ikke kan score hjemme, men vi skal have hul på bylden igen. Det skal nok komme. Det handler om uheld, og vi har jo vist på udebane, at vi godt kan score. Vi søger efter målene hele tiden, så det skal nok komme. Det vigtigste er, at vi tror på det, og det gør vi. Det vil betyde rigtig meget, hvis vi kan få stoppe denne stime, også så vi kan få gang i fans´ne igen. Det betyder meget for dem, men også for hele klubben, der står bag os.