HB Køge-spiller: Det er ren lort

HB Køge var torsdag aften millimeter fra at snuppe en meget overraskende udesejr over topholdet Fredericia - men i det 95. minut, udlignede jyderne til slutresultatet 2-2.

Og så var der godt med frustrationer i HB Køge-lejren. Hér er reaktionerne derfra:

- Havde du spurgt mig i går, ville jeg have sagt, at 2-2 i Fredericia var et godt resultat - men nu siger jeg helt klart noget andet....altså... Over resultatet er jeg hamrende skuffet - men med spillet er jeg hamrende tifreds. Det er desvisen om at lære, lægge lag på og blive skarpere i de afgørende situationer. Den er sgu tung lige nu, men omvendt var jeg også rigtig glad for dét jeg så fra drengene i dag.

- Det var lidt som to kampe i én, for 1. halvleg var ret afventende fra begge hold - hvor jeg dog synes, vi starter bedst. Så bliver vi for »flade« i resten af halvlegen - og 2. halvleg er bare vild. Men igen må jeg bare sige, at i de døende sekunder, der skal vi have lavet frisparket meget længere oppe på banen, så de ikke får mulighed for at sende et indlæg afsted ind midt i feltet. Vi skal bare have dén bold losset væk, færdigt arbejde.

HB Køge-træner Morten Karlsen. - Jeg troede sgu, at jeg skulle blive matchvinder. Og altså dommeren skulle bare have fløjtet af nogle få sekunder før, så havde vi vundet! Men altså - det er jo, hvad der sker i fodbold. Jeg synes nu ellers, hvis jeg skal analysere lidt på kampen, at vi spiller en god gang fodbold, og kommer frem til mange ting.

- For mit eget vedkommende må jeg nok sige, at jeg i hvert fald skulle have lavet et mål mere. Jeg får sparket en bold over mål, hvor jeg ellers stod helt fri midt i feltet. Den var ikke god! Men bolden rammer en lille knold, da jeg sparker - men det kunne man sikkert ikke se oppe fra tribunen. Heldigvis scorede jeg så et minut efter.

HB Køges tomålsskytte, Jakob Johansson.

- Det er ren lort, den følelse jeg står med. Vi skal simpelthen køre den sejr hjem, og længere er den ikke. Der bliver truffet nogle dumme beslutninger i det defensive i det afsluttende minut, og det gør sgu lidt ondt at tænke på nu. Jeg mener; vi har jo faktisk bolden et minuts tid før, at dommeren faktisk fløjter af. Så erobrer Fredericia bolden og kan lige nå ét allersidste angreb - og så scorer de! Det er træls, at én situation et eller andet sted skal definere en kamp.

HB Køges venstreback Christian Overby.