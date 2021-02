Jubril Adedeji (th) scorede to af målene, da HB Køge vandt 3-1 i Skive. Arkivfoto: Jørgen C. Jørgensen

HB Køge slog til i Skive

Sport DAGBLADET - 19. februar 2021 kl. 20:53 Af Jeppe Lodberg

Et sølle point var det blevet til for HB Køge i de sidste tre møder med Skive, og ét point havde østsjællænderne hentet med hjem fra Hancock Arena i de sidste tre udekampe.

Men fredag aften var den der for Auri Skabalius' tropper. For første gang i fem år vandt de blå/sorte - og dét i skriggrønne uniformer og med 3-1 på to føringsmål af Jubril Adedeji, en »pynter« af Thomas Dalgaard og sejrsmål af Mike Jensen.

HB Køge kom foran efter godt fem minutters spil på et af den slags straffespark, som dommeren var ret alene om at se. Det lignede mere, at Adedeji begik frispark i situationen, men det var han ligeglad med og fik via Skive-målmandens arm sendt bolden i mål fra 11 meter-pletten.

0-2 blev det efter godt en time spil, da Emilio Simonsen tog på dribletur fra kanten af eget felt. Efter 20 meter blev han fældet, men så tog Effiong Nsungusi »bare« over og fortsatte de fine driblinger frem til kanten af Skives felt, hvor han prikkede bolden til Adedeji, som vendte sig og tørt satte bolden ind ved venstere stolpe.

Skive foretog en tredobbelt udskiftning, og 36-årige Thomas Dalgaard fik efter fem minutter på banen en løs bold i feltet og viste med en blød inderside, at han godt kan huske hvor bredt målet er.

Så var der lagt i kakkelovnen til 20 minutter med tungt jysk pres, men HB Køge tog det meste i paraderne og punkterede reelt kampen med ti minutter igen, da endnu et langt Mikkel Qvist-indkast fik lov at passere til bagrummet og Mike Jensen, der fejrede sin egen 33 års fødselsdag med at trække ind midt for mål og tørt losse 1-3 på plads.