HB Køge slap billigt

Der stod 1-2 på måltavlen efter de 90 minutter, men der kunne lige så godt have stået 1-4,m da der blev fløjtet af for HB Køges hjemmekamp mod FC Fredericia.

Gæsterne var klart bedst set over de 90 minutter, hvor HB Køge atter havde svært ved at spille sig til chancer i åbent spil.

Holdet således foran på et hjørnespark fra William Madsen efter seks minutter, som Eddi Gomes pandede ind.

Det så godt ud der med Jubril Adedeji og Mike Jensen tilbage i startopstillingen, men Fredericia udlignede efter 12 minutter ved Leonel Montana, og derefter stod gæsterne på det meste offensivt.

Sejrsmålet kom så midtvejs i 2. halvleg, da Christian Emil Tue Jensen scorede direkte på frispark. 1-2.

HB Køge forsøgte sig sporadisk, men både teknisk niveau og kræfterne slap op som kampen skred frem.