HB Køge skal møde Barcelona torsdag aften. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: HB Køge skal møde Barcelonas verdensstjerner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HB Køge skal møde Barcelonas verdensstjerner

Sport DAGBLADET - 14. oktober 2021 kl. 13:35 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Søren Randa-Boldt har allerede billedet på plads, inden han som træner for HB Køges kvinder i aften sender dem på banen på Capelli Sport Stadion til mødet med Champions League-mestrene fra Barcelona.

- Det er en Fiat 500, der skal vinde et Formel 1-løb.

Med andre ord venter der en helt ulige kamp for HB Køge i endnu højere grad end i den første gruppekamp ude mod Hoffenheim sidste uge. Her endte det 5-0 til tyskerne.

- Vi skal se, om vi har lært noget af den kamp og er hurtige til at omstille os. Vi skal op i tempo, men det er altså verdens bedste bedste hold vi skal møde. Ingen kan jo slå dem. Deres spillestil er meget let at læse, men der er ingen, der kan stille noget op imod den fordi de er for gode. Hoffenheim har ingen verdensklassespillere, og Barcelona har 25. Der er vi, konstaterer Randa-Boldt.

- For os handler det om at forsøge at minimere nogle af de fejl, vi lavede mod Hoffenheim, og så skal vi se, om vi kan forbedre vores statistikker på forskellige parametre i kampen. Det er vores målsætning for kampen. Hvis vi kan lave bedre procenter i antal fejlpasninger og den slags, så er det positivt. De tal, vi kan gøre noget ved, skal vi ændre, siger HB Køge-træneren.

- Vi kommer til at stå mere kompakt mod Barcelona, så der bliver kortere mellem vores kæder. Men de er otte-ti år ældre end os i gennemsnit, og når jeg har 03´ere, så har de 93´ere, så de har meget mere erfaring, så uanset hvad vi gør, bliver det svært.

- Arsenals plan var garanteret ikke at stå langt tilbage mod Barcelona, men det kom de til. Vi skal stå tæt sammen, for de vil gerne spille og spille og spille og har en vild tålmodighed og venter på en mulighed eller åbning. Det kan vi lære meget af, for det arbejder vi selv med - at have mere tålmodighed med bolden i stedet for at buldre på og tro, at man kan score, hver gang man har bolden. Vi skal øve os på at holde lidt på bolden, vinde lidt tid ved indkast og tage det roligt, og det gælder især, når man er maksimalt presset i forvejen, siger HB Køge-træneren.

- Hvis Barcelona selv laver målene og vi ikke forærer dem væk, så er det en succes for os. Det gjorde vi i Hoffenheim, men det må ikke ske. Barcelona vinder jo nærmest 8-0 hver gang, så kan vi minimere fejlene, så er det fint, siger Randa-Boldt.

Skal være stolte

Han minder om, at kampen i aften er en sjældenhed på dansk grund.

- Jeg har sagt til pigerne, at der ikke er ret mange, der får lov til at spille mod Barcelona i deres liv. De skal være stolte og beærede, men tage kampen op. Vi lægger os ikke ned. Vi har 0-0, når vi starter! Det første kvarter er spillerne måske helt væk fordi de er under pres, men så kommer man mere og mere med, og så må vi se.

Hvis du skal give tilskuerne en besked inden det går løs, hvordan skal den så lyde?

- At de skal se, hvor står forskel der er på Danmarks bedste hold og verdens bedste. Så skal de nyde noget godt fodbold og se et underdog-hold, der vil kæmpe alt, hvad det kan. Det er småt med sensationer i kvindefodbold. De kommer ikke, som når Sheriff slår Real Madrid. Vi vandt DM-guld, men det var ikke en sensation - mere en overraskelse.

- Man skal ikke have ondt af pigerne, hvis det står 5-0, for de får en mulighed for at se, hvad de skal arbejde hen mod. Jeg vil hellere have masser af opbakning - det får vi brug for, det er helt sikkert, siger HB Køge-træneren inden den største klubkamp for hans hold og sig selv i mesterligaen.

HB Køge-spillerne indlogerede sig på hotel Comwell i aftes efter træningen og overnatter der igen til i morgen, så de er sammen efter den første hjemmekamp.