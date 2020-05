HB Køge siger farvel til afrikansk forsvarer

At blive handlet til en ny klub i januar 2020 - lige før coronakrisens udbrud - er på alle måder en udfordrende situation for enhver fodboldspiller. Og i tilfældet Abdel Diarra var det tilsyneladende ikke lykken at komme til HB Køge på dette tidspunkt - og nu er de to parter gået hver til sit. Det skriver HB Køge i en pressemeddelelse.

- Det er ikke nogen ønskesituation at ophæve midt i sæsonen, men det er den bedste løsning og sker i fælles forståelse og enighed. Vi ønsker Abdel det bedste fremover i karrieren, siger HB Køge-direktør Per Rud til hbkoge.dk.

Abdel Diarra nåede rent faktisk at score for klubben under sin korte ophold, nemlig i træningskampen mod B93. Men den succesoplevelse blev velsagtens Diarras eneste i klubben, og han ærgrer sig over, at han og HB Køge åbenbart ikke var det perfekte match.