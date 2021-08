Sofie Hornemann i aktion mod Brøndby. Foto: Thomas Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: HB Køge sænker Brøndby i topkamp - igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HB Køge sænker Brøndby i topkamp - igen

Sport DAGBLADET - 11. august 2021 kl. 19:50 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Blot to måneder og seks dage efter DM-guldkampen på Capelli Sport Stadion stod HB Køge og Brøndby atter overfor hinanden på samme græs.

Hvor HB Køge vandt 3-1 Grundlovsdag og sikrede sig mesterskabet, så endte aftenens kamp 2-0 til HB Køge i en kamp mellem to hold, der er forandret en del siden.

Hos Brøndby rendte ikke mindst Cecilie »Bubber« Buchberg rundt på den midtbane, hun dominerede for HB Køge sidste sæson, og på den blågule bænk sad Laura Juul Hansen.

Masser af udskiftninger i begge trupper, der nu skal spilles sammen, og HB Køge trykkede godt på på egen bane.

Efter fire minutter var Sofie Hormemann tæt på at få ordentlig ramt på et indlæg fra Kyra Carusa, men fik headet over.

Otte minutter efter skød Carusa så selv forbi mål i en forestilling, hvor holdet skulle angribe med en fod på bremsen for ikke at give for meget plads til ikke mindst Nanna Christiansen.

Omkring det 20 minut sad Brøndby på spillet med driblinger og muligheder i feltet, men der blev sparket væk, inden HB Køge svarede igen lidt senere.

I det 37. minut tilspillede Brøndby sig en fin mulighed med netop Nanna Christiansen som hjernen bag med en aflevering til Malou Rylov, der fandt Beatrice Persson, der skød tæt forbi på den fine mulighed.

Kort før pausen lurede måske et hjemmemål, men Sofie Hornemann fik skudt over mål på Cecilie Fløes indlæg.

Masser af vilje, men ingen mål, og så trykkede HB Køge lidt mere på lige efter pausen, hvor Cecilie Fløe fik afsluttet og hvor Sofie Hornemann var en støvlelængde fra riposten.

Lige efter var Kyra Carusa igennem, men hun så ikke medløbende Maddie Pokorny til højre, så afslutningen snuppede målmand Ann-Kathrin Dilfer. Carusa var ikke færdig og afsluttede lige på Dilfer på Hornemanns stikning. I det 54. minut var Frederikke Lindhardt igennem i venstre side, men afsluttede lige på Kaylan Marckese.

Efter 61 minutter kom så det mål, der fik visse HB Køge-tilskuere til at danse til »That´s the way like it«, da et hjørnespark i højre side endte i panden på Kelly Fitzgerald ved bageste stolpe, og derfra fik hun bolden ind. 1-0, og det var ikke ufortjent efter flere gode muligheder til HB Køge.

Endnu bedre skulle det blive for HB Køge, der efter 70 minutter gjorde det til 2-0, da Kyra Carusa fik bolden med sig i venstre side og fandt Maddie Pokorny i feltet, og hun havde ikke svært ved at øge til 2-0. Nu var Brøndby for alvor presset i tokampen, men de tidligere mangedobbelte mestre havde svært ved at spille sig til store chancer endsige et pres af tungere kaliber. Nanna Christiansen havde et frispark forbi mål i det 89. minut.

HB Køge vandt opgøret, og dermed har den nye cheftræner Søren Randa-Boldt fået en drømmestart i sædet med Kim Daugaard i assistent-stolen.

To sejre i træk til HB Køge. Kvindeligaen

HB Køge-Brøndby 1-0 (0-0)

Mål:

1-0: Kelly Fitzgerald (61.), 2-0: Maddie Pokorny (70.)