HB Køge sænkede FC Helsingør til sidst

I en til tider ganske velspillet kamp med mange chancer i begge ender lykkedes det fredag aften for HB Køge at score på egen bane igen.

2-1 vandt holdet over de sjællandske rivaler og oprykkere fra FC Helsingør, og med sejren fik HB Køge brudt 15 halvleges målforbandelse hjemme, da Jubril Adedeji scorede til 1-0 efter 20 minutter.

HB Køge havde andre gode muligheder, og det samme havde FC Helsingør, og det var helt fortjent, at Carl Lange udlignede efter 67 minutter, da han trak på tværs af feltet og udplacerede Oskar Snorre med et godt skud.

Han kiggede op og ind i feltet, hvor Liam Jordan dukkede sig lidt ned og med panden drejede bolden ind til 2-1 og ekstatisk jubel over føringen, der kort efter endte med en sejr.

Det til trods er holdet stadig med i tabellen, og de tre point betyder, at holdet nu er på linje med Fremad Amager og blot et point efter FC Helsingør i kampen om at snige sig ind i top-6.