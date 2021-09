Laura G. Pedersen (tv.) vil gøre alt for, at HB Køge ikke lukker mål ind mod Sparta Prag onsdag aften. Foto: HB Køge

HB Køge-profil: - Mere pres på nu

HB Køges kvinder har muligheden for at tage et historisk stort skridt, når de onsdag aften møder Sparta Prag på egen bane i den anden kval-kamp til Champions Leagues gruppespil.

Sidste uge vandt HB Køge 1-0 i Tjekkiet efter en taktisk velgennemført kamp, og nu skal Sparta Prag altså score i Køge for i første omgang at forlænge opgøret.

Det bliver ikke med forsvarsspiller Laura Guldbjerg Pedersens gode vilje.

- Vi skal gøre det samme, som vi gjorde dernede, for fungerede meget godt. Vi skal holde nullet bagude, for så er vi sikret, så det vil vi gøre alt for. Det kunne være sindssygt fedt at holdet nullet på hjemmebane, så vi kan vise, at vi fortsætter med at lukke af . Der skal masser af energi til, og når vi yder vores bedste, så plejer det at gå, siger Laura G. Pedersen i en pause på arbejdet.

Hun kigger tilbage på det første opgør med stor tilfredshed:

- Det gik, som det skulle. Alle gjorde, hvad de skulle og fulgte planen, som Søren og Kim havde lagt. Vi havde gode chancer og kunne have scoret flere mål, men vi fik scoret et mål, og det er rigtig vigtigt.

Hvad er forskellen på at spille europæiske kampe og mod hjemlige hold?

- Den store forskel var, at ingen havde hos os havde prøvet at spille Champions League før i sidste uge. Ingen vidste rigtig, hvad der ventede, så vi stod lidt tættere sammen for at prøve det sammen og stå imod. Der var da nerver på, men da vi først var kommet godt i gang, kunne man ikke rigtig mærke det på banen. Prag var fysiske, som vi havde forventet, men fodbold er jo fodbold, det kampen er i gang, som Laura Guldbjerg siger.

- Det er altid federe at spille en Champions League-kamp, da det er større og en fed oplevelse. Det sidder da i os alle, at der er en mere pres på nu, men samtidig er det sjovt at spille de kampe. Det er jo en finale for os, så der er mere adrenalin og pres på, og sådan skal det være.

Ser du samme kampbillede for dig på Jeres bane?

- Ja, det tror jeg. Vi går ind for at vinde, men vi er vanvittig dygtige til at stille os et et fælles mål og gøre det, vi har aftalt, og så arbejder vi for hinanden. Vi skal vise vores tilskuere, at vi kan levere hjemme også og give dem en god kamp. Det fortjener vores fans, for vi har en vanvittig god hjemmebane, så vi skal levere, og det er så fedt, at vores fangruppe er der og bakker op. Det gør noget ved os og giver os de sidste procenter, siger Laura G. Pedersen.

Kampen spilles onsdag aften i Køge og er for længst udsolgt.