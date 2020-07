HB Køge-på gensyn til ung back

- Vi er blevet enige om at stoppe, og det er faktisk lidt ærgerligt, for Lucas gør det rigtigt godt og er en god dreng. Men vi har vurderet, at der var for lidt kampe til ham til at fortsætte sin udvikling, og vi har jo allerede signaleret, at vi skal hente en ny rutineret venstre back i stedet for Christian Overby, siger Per Rud og lover, at han og klubbens scouts vil holde et mere end vågent øje med den 20-årige back, hvor han så end kommer til at spille.