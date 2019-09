Lokalopgøret mellem de blå-sorte fra HB Køge og de grønne fra Næstved sluttede uden vinder. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: HB Køge og Næstved delte i chancefest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HB Køge og Næstved delte i chancefest

Sport DAGBLADET - 15. september 2019 kl. 15:57 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At det blev til en pointdeling i lokalopgøret mellem HB Køge og Næstved var sådan set retfærdigt nok. Men at det kun endte 1-1 og ikke 3-3 eller 4-4 var ganske utroligt, vurderet på antallet af chancer i kampen.

Denne var bare et minut gammel, før hjemmeholdet var tæt på at komme foran. Et glimrende opspil i højre side endte med at Stephan Petersen spillede bolden ind foran mål i retning af Martin Koch - men denne manglede to centimeter i at kunne »glide« bolden i mål.

Et kvarter senere var Koch igen tæt på, men hér skulle der en fæl fejlaflevering fra Næstved-keeper Mikkel Bruhn til. Bruhn spillede lige ud til HB Køges Magnus Häuser, som kvikt fandt Koch på kanten af feltet. Men angriberen afsluttede for sent og for svagt.

I det hele taget sad HB Køge på tingene i første halvdel af halvlgen, og efter 27 minutter kom holdet foran. Efter et hjørnespark af Martin Vingaard steg Jean Claude Bozaga til vejrs og headede bolden i nettet.

Paradoksalt nok var det til gengæld herefter Næstved, som overtog resten af halvlegen totalt. Jesper Christiansen sendte et advarselsskud afsted med en fin yderside efter 34 minutter - og tre minutter senere fik de grønblusede så udlignet.

Gæsternes bedste - Ahmed Hassan - drev gæk med Køge-forsvaret midt i feltet, inden han fandt Kristoffer Munksgaard med en kort tværaflevering. Munksgaards skud på mål manglede tilsyneladende saft og kraft, men alligevel kunne keeper Kevin Mendoza kun halvklare, og så kunne Aleksa Todorovic gøre det til 1-1 ved blot at trille bolden i det tomme mål.

En halv snes minutter inde i 2. halvleg burde HB Køge til gengæld i dén grad have bragt sig foran igen - og endnu en gang var synderen Martin Koch. Den indskiftede Jubril Adedeji erobrede bolden ude på venstrekanten langt oppe på Næstveds halvdel. Herfra spillede han bolden diagonalt tilbage til Koch, som nærmest havde trekvart frit mål at sparkede bolden ind i. Men i stedet sparkede han på en eller anden måde forbi kassen.

Næstveds Ahmed Hassan sendte kort efter et skud mod mål, som manglede lidt snert, og straks var Adedeji på spil i den anden ende igen. Men efter at have afdriblet keeper Bruhn, fik han driblet lidt for meget rundt. Det endte med en aflevering til Magnus Häuser, som lossede over mål.

Så havde udeholdets indskifter, Rafaelson, til gengæld besluttet, at nu ville han lege »direktør«. For på blot to minutter brændte han to kæmpechancer: Først headede han lige på Kevin Mendoza i målet fra tre meters afstand - og dernæst sparkede han fladt forbi mål på en totalt ugeneret friløber. Av,av!

10 minutter før tid var det såmænd Martin Koch, som brændte sin fjerde chance på dagen, efter ellers at have delvist moslet igennem, delvist afdriblet Næstved-forsvaret. Og i overtiden var det så hjemmeholdets Oliver Sonne, der sparkede over mål fra kanten af det lille felt.

Så på alle måder blev det en kamp, som man undrede sig såre over kun endte med et mål til hver.