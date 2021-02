Lasse Petry sikrede HB Køge det ene point mod Hobro. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

HB Køge og Hobro delte

13. februar 2021 Af Jeppe Lodberg

Bare fire mål scorede HB Køge i efterårets otte hjemmekampe - heraf halvdelen i første halvleg i sæsonpremiere-sejren på 2-1 over Hvidovre - og havde der været tilskuere til lørdagens »forårs«sæsonpremiere mod Hobro, så kunne de have brugt pausen på at snakke om, at hvilke festlige tider dét havde været.

De blå/sorte var ikke i nærheden af noget som helst, der tilnærmelsesvis bare mindede om en målchance.

Det var de helt hvidklædte gæster så heller ikke, så 0-0 ved pausen og et hjemmehold, der kom ud til anden halvleg med tydelig større iver for at ændre på det triste tal på tavlen.

Men ak, knap midtvejs blev det i stedet 0-1, da Hobros Mikkel Meilstrup helt uantastet fik lov at drible ind i banen og frem fra tæt på egen udskiftningsboks. Vel velkommet til feltet havde Meilstrup både tid og plads til at bukke og takke, men i stedet klappede han til bolden henover chanceløse Oskar Snorre til 0-1.

Den stilling holdt frem til syv minutter før tid, og der skulle lidt held i sprøjten for at fremtvinge en HB Køge-scoring:

Oliver Sonne ville fra venstre side slå et indlæg i feltet, og ramte Lasse Petry i ryggen. Denne var til gengæld vaks ved havelågen og opfattede situationen, ventede på, at bolden faldt ned og tog den med sig videre ind midt for mål, hvor han sikkert udplacerede Adrian Kappenberger i Hobro-målet til 1-1.

HB Køge mosede på for et sejrsmål, og et par minutter før uret løb tør for minutter fik Effiong Nsungusi en gylden mulighed på friløber, men Kappenberger fik stukket armen ud og reddet et point med for nordjyderne.