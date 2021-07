HB Køge og Agger med sejr i sæsonpremieren

deres debur som sådanne, da de i dagens anledning kardinalrøde køgensere var på besøg i det østjyske for at møde superliganedrykkerne AC Horsens.

Offensiv fodbold har duoen dekreteret, at de vil spille - men d'herrer er altså begge tidligere mangeårige landsholdsspillere i den anden ende af banen, og det var forsvarsdyderne, der næsten alene gjorde, at HB Køge kunne iføre sig det brede og skæve smil og drage hjemad i solnedgangen med tre point i bussens bagagerum.

Den kom lidt tilfældigt, da Effiong fangede en løs bold i venstre angrebsside omkring midterlinjen, fik vendt sig i retning mod Horsensmålet og lige netop fik holdt bolden indenfor stregerne over et par driblinger. Pierre Larsen kom kom i fuld fart i overlap inde i banen og fik bolden lige præcis i rette tid til at fortsætte sit løb med bold på fod.

Det lignede oppe fra tribunen, at Pierre Larsen trak lidt for direkte mod baglinjen, og at vinklen ville blive for spids at afslutte fra, men niksen - den ivrige og lynhurtige nye kantspiller har også teknik i støvlerne og fik chippet bolden over Marcus Bobjerg og i mål ved fjerneste stolpe. t