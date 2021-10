Se billedserie Emilio Simonsen prøvede at udfordre og havde også en god afslutning i 1. halvleg, men generelt blev det til for lidt for HB Køge. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

HB Køge nedlagt i Esbjerg

Sport DAGBLADET - 04. oktober 2021 kl. 21:25 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

HB Køges point-stime i 1. division blev begrænset til to kampe i denne omgang, for mandag aften blev det til et fortjent nederlag på 0-2 ude mod Esbjerg.

HB Køge var generelt på hælene i store dele af kampen, hvor et tilbagevendende tema desværre for sjællænderne endnu en gang sneg sig ind: Nemlig de farlige boldtab på midten af banen eller egen bane.

Et sådant var for eksempel ualmindelig tæt på at give en Esbjerg-føring efter 19 minutter, hvor Marko Stamenic tabte kuglen, hvilket gav en stor omstillingschance til hjemmeholdet. Men med en fremragende fodparade forhindrede HB Køge-keeper Oskar Snorre Esbjerg fra at score.

Allerede en syv-otte minutter tidligere i kampen havde vestjyderne dog haft to udmærkede skudmuligheder - til hhv. Elias Sørensen (tidligere HB Køge) og Rudi Pache.

Allertættest på at gå galt for HB Køge var dog situationen efter 23 minutter, hvor atter engang Elias Sørensen stod helt fri efter et indlæg fra venstre side. Men trods et upresset hovedstød kun en meter uden for det lille felt, headede han over mål.

Udeholdet var kun selv rigtig tæt på scoring en enkelt gang i 1. halvleg - nemlig efter en lille halv time. Og det burde egentlig aldrig have været for alvor tæt på, men EFB-keeper Jeppe Højbjerg kunne ikke holde Mike Jensens ellers ikke alt for kraftfulde langskud fra 30 meter. Men Højbjerg havde "sæbehandsker" på, og så smuttede bolden helt ind på selve målstregen, hvor han selv kom tilbage og paffede bolden væk.

2. halvleg var ikke mange minutter gammel, før HB Køge igen gav en farlig situation væk på et lidt dumt grundlag. Mathias Nielsen begik frispark en fem meters penge uden for eget felt, og det gav Elias Sørensen en god mulighed på direkte frispark. Men hans knaldhårde spark sneg sig 10 centimeter forbi stolpen.

Det lugtede efterhånden grundigt af en hjemmescoring, og den kom da også kun et par minutter efter. Allestedsnærværende Sørensen sparkede hjørne i højre side og midt i feltet steg Con Ouzunidis til vejrs og kom højere end gæsternes midterforsvarere. Og venstrebacken pandede kraftfuldt bolden i mål.

Efter en time spillet var sjællænderne for første gang i nærheden af EFB-målet, men Casper Jørgensens langskud manglede snert og bid og var ingen stor sag for Højbjerg i målet.

Så var det straks ualmindelig meget mere farligt to minutter senere, da Jørgensen efter forarbejde fra Marius Elvius fik bolden midt for mål og med 17 meter derind. Efter et træk til venstre sparkede Jørgensen bolden på indersiden af stolpen - HB Køges klart største chance i opgøret.

Det var dog stadig hjemmeholdet som var mest veloplagt - og især var midtbanemanden Mads Larsen i særlig grad i hopla i 2. halvleg. I løbet af et minut midt i havlegen fik han først snørret en fem-seks HB Køge-spillere i en vild dribletur - inden han lidt efter høvlede på kassen, hvor Oskar Snorre dog var på plads.

I en kamp, hvor HB Køge kom frem til så relativt lidt, som det var tilfældet, kan man i øvrigt godt undre sig over, hvorfor Daniel Agger kun valgte at skifte en enkelt mand ind - Effiong Nsungusi - og desuden først gjorde det i det 83. minut.

I overtiden slukkede Esbjerg så alt håb for gæsterne, da Patrick Schmidt efter en kluddermor-duel med Nicholas Marfelt i HB Køges felt fik skrabet bolden videre til den fremstormende Nicklas Strunk. Denne kunne upresset sparkede kuglen i nettet midt i feltet.