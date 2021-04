HB Køge mødte overmagten

Med topholdet Silkeborg IF som lørdagens modstander var HB Køge på noget af en opgave.

Og det blev lige så svært som ventet og frygtet, og da de 90 minutter blev fløjtet af, havde midtjyderne vundet sikre 3-0. Ganske fortjent og næsten for lidt.

HB Køge havde mere end svært at spille sig til chancer, og der gik også noget tid, før gæsterne kom til dem, men de rødblusede kom nærmere og nærmere Oskar Snorres mål, og det var helt fortjent, at den tidligere FC Roskilde-spiller Nicolai Vallys huggede 1-0 ind efter godt en times spil.

Forinden havde Silkeborg trykket godt på med flere muligheder, og samme Vallys havde været tæt på et par gange.

Til sidst var den der mod et HB Køge-hold, der var trykket godt i bund på egen banehalvdel i store dele af kampen og bare skulle parere, hvad der kom fra gæsternes side.

Fremad banen havde HB Køge svært ved at spille sig igennem, og selv om Effiong Nsungusi og Martin Koch Helsted sled og slæbte i mange løb og dueller var det småt, hvad de kom frem til. Lidt løse tilbud her og der, og Koch havde et behjertet hovedstød lige inden Vallys mål, men fik ikke kraft i det.