Kyra Carusa bragte HB Køge foran 1-0, men det skulle vise sig kun at være nok til ét point. Foto: Anders Ole Olsen

HB Køge missede gylden mulighed

HB Køges kvinder havde på forhånd fået en ganske stor gave fra holdets nærmeste rival i topstriden, Brøndby. Holdet fra Vestegnen havde nemlig kun fået 0-0 mod Kolding - og så havde HB Køge altså muligheden for at komme fire point foran BIF i slutspillet.

Men den chance missede HB Køge efter 1-1 mod Fortuna Hjørring i en kamp, som hjemmeholdet burde have vundet.

Bare seks minutter skulle der ellers kun gå, før hjemmeholdets og hele ligaens topscorer, Kyra Carusa tog sagen i egen hånd: Midt på gæsternes banehalvdel satte hun i drev med bolden, afdriblede to Fortuna-spillere og slutteligt keeper Line Johansen, inden hun sendte kuglen i tomt mål.

Og bare fem minutter senere havde HB Køge meget nær fordoblet føringen, da Lærke Niklasson gik til baglinjen og med en fin aflevering fandt Stephanie Ribeiro - men midt for mål fik hendes hovedstød lige en snas for meget højde på og strøg 20 centimeter over mål.