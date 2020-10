Oskar Snorre (liggende) reddede et straffespark, men det var ikke nok for HB Køge. Foto: Mads Hussing

HB Køge med tredje nederlag i træk

Sport DAGBLADET - 21. oktober 2020 kl. 20:54 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Der er dømt tristesse i HB Køge for tiden, og onsdag blev det til et nyt nederlag i 1. division, da holdet hjemme tabte 0-1 til Fredericia.

Allerede efter fire minutter var det meget nær gået galt for HB Køge. En tilsyneladende ikke alt for farlig stikning frem mod gæsternes Alexander Jensen, blev pludselig livsfarlig for HB Køge, da keeper Oskar Snorre spænede alt for voldsomt ud af sit mål, blev afdriblet af Jensen, som sparkede fladt på mål. Men inde på selve stregen kom Mark Gundelach glidende og reddede bolden.

Der var dog ikke gået mere end et par minutter, før HB Køge var nærgående i den anden ende. Liam Jordan trykkede kanonen af fra 20 meter, men bolden strøg lige akkurat uden om målstolpen.

Efter 17 minutter »valgte« Oliver Sonne så at hive Christian Ege nærmest umotiveret ned i feltet efter hjørnespark fra Nicolaj Ritter.

Klart straffespark til gæsterne, men til alt held for Sonne og HB Køge var Oskar Snorre i målet på plads og reddede det i øvrigt ikke specielt velplacerede spark fra Christian Tue Jensen.

Glæden i Køge varede dog særdeles kort, for tre minutter senere havde Fredericia igen hjørnespark i højre side - og efter at bolden var blevet headet ind i midten af feltet ved bagerste stolpe,kunne Andreas Oggesen helflugte bolden i mål med et studsende spark.

I det hele taget blev Fredericia farlige hver eneste gang, holdet havde hjørnespark eller en anden standardsituation dybt på køgensernes bane - og det er klart et område, hvor holdet skal forbedre sig væsentligt - meget hurtigt.

Efter en lille halv time ville Martin Koch være med i løjerne, men hans spark sejlede over mål. Men viste dog, at hjemmeholdet også stadig kunne komme frem til noget. Det samme lidt senere, hvor Jacob Johansson ligeledes afsluttede udefra, men igen kun lige ved og næsten.

Den særdeles underholdende 1. halvleg sluttede af med, at Liam Jordan snedigt pillede bolden fra gæsternes Mikkel knudsen på kanten, inden han fandt Stephan Petersen i modsatte side af feltet. Hér kom Stephan Petersen til og hamrede bolden afsted. Træffet var flot, men atter sneg bolden sig lige forbi mål.

2. halvleg blev spillet i et meget langsommere tempo end 1. halvleg - som en konsekvens af, at Fredericia ikke havde specielt travlt længere - og fordi HB Køge ikke formåede at være speceilt farlige længere.

Med 25 minutter tilbage var træner Skarbalius dog træt af tomgangen og foretog en trippel-udskiftning: Ind med Marius Elvius, Noble Okello og Mathias Høst - med håbet om, at det kunne bringe noget nyt liv. Og førstnævnte kom da også til en mindre chance efter 75 minutter, men fra en halvspids vinkel bankede han bolden langt forbi.

Men ellers var det forbavsende lidt, der kom ud af de mange udskiftninger, og slutfacit måtte siges at være ganske retfærdigt.