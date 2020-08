HB Køge lejer Ljuti

- Jeg glæder mig rigtig meget til at spille i HB Køge-trøjen. Vi har forsøgt at få det til at ske flere gange efterhånden, og nu det endelig sket. Spillestillen passer rigtig godt til mig. Masser af possession og højt pres, siger Valon Ljuti til HB Køges hjemmeside.

- Valon er gennemrutineret, og er garant for benhårdt arbejde. Han har erfaring fra rigtig mange sæsoner i NordicBet Ligaen, så vi kender ham rigtig, rigtig godt og har også haft ham på blokken tidligere. Nu lykkedes det at finde hinanden, og vi glæder os til at se ham i HB Køge i den kommende sæson. Han er utrolig dedikeret i alt hvad han laver, og så kommer han med godt humør, så vi er overbeviste om at han vil passe rigtig godt ind hos os, siger Per Rud til hjemmesiden.