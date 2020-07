HB Køge-kvinder skriver med trio

Cecilie Buchberg (tv), Julie Nowak og Maria Uhre, da de med sejr hos B93 sikrede sig oprykning til Ligaen. Nu er de alle på kontrakt. Foto: Jeppe Lodberg

Sport DAGBLADET - 24. juli 2020

Der er kommet fuld fart over kuglepennen i HB Køge efter, at klubben har fået lov til at skrive kontrakter med de kvinder, der for en lille måned siden vandt den femte ud af fem mulige kampe i liga-kvalifikationsrækken og dermed rykkede op i landets bedste selskab.

Som det første sikrede sportschef Jonas Nielsen og adminstrerende direktør Per Rud sig underskriften fra anfører Maria Uhre i sidste uge, og fredag var der signatur på den stiblede linje nederst på papiret fra en absolut også bærende trio fra kvalspillet:

Cecilie Buchberg, Julie Nowak og Laura Juul Pedersen har været forbi kontoret og givet autograf efter træningen, der startede op i mandags og blot venter på, at amerikanerne lander, så holdet kan nå at finde samspillet frem igen til sæsonstart allerede den 9. august, hvor AaBs medoprykkere kommer på besøg.

- Hver især har pigerne bidraget med noget essentielt til holdet. De har alle spillet en rolle i vores oprykning og vi er derfor glade for at kunne tilbyde dem en kontrakt og fortsat sikre, at de er en del af holdet. »Bubber« (Cecilie Buchberg, red.) er den spiller, der fik allerflest spilleminutter i sidste sæson og har i løbet af det år, hun har været her opnået stor betydning for holdet«, siger sportschef Jonas Nielsen til HB Køges hjemmeside, hvor han fortsætter:

- Julie Nowak kom til forud for kvalifikationsturneringen og har fra dag et været med til at gøre en forskel som back. Det samme er gældende for Laura Juul, der trods sin unge alder allerede har bevist sig i landets bedste række. Desuden har både Nowak og Juul spillet en række ungdomslandskampe, og vi håber på, at de alle hos os kan fortsætte deres udvikling og tage det næste skridt.