Cecilie Buchberg i fuld firspring for HB Kgøe i det, der blev sæsonens sidste kamp, 2-1 sejren over Thy/Thisted. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

HB Køge-kvinder overvintrer på førstepladsen

Sport DAGBLADET - 06. november 2020 kl. 20:11 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Der bliver ikke spillet flere kampe på denne side af vinterferien i fodboldens Liga for kvinder.

To af otte hold i rækken kommer fra de syv nordjyske kommuner, hvor folk på det kraftigste frarådes at krydse kommunegrænserne for ikke at få spredt den mink-muterede corona, og med Fortuna Hjørring samt Thy/Thisted ude af stand til hverken at være værter eller tage på udebanetur har DBU og Kvindedivisionsforeningen truffet beslutning om, at lukke Ligaen ned med to spillerunder tilbage at spille i grundspillet.

- Hvad skal jeg sige - det er bare et år, der bliver ved med at give. Men vi er ved at være verdensmestre i tilpasning, og vi har vidst, at det det her var en mulighed, og jeg må bare sige, at jeg bakker 100 procent op om den.

- Det ville blive for mudret, hvis vi skulle spille de sidste kampe, og der så var to hold, der ikke kunne spille deres kampe. Så hellere sætte en streg her, og lægge to spillerunder ind i foråret, siger HB Køges direktør Per Rud, hvis tropper dermed ikke skal i kamp søndag hjemme mod FC Nordsjælland og ejheller spille hos Fortuna Hjørring lørdagen efter i en måske direkte kamp om at gå ind i slutspillet med 10 point fra førstepladsen.

Dén - førstepladsen - overvintrer HB Køges oprykkere i stedet på - når de en gang går på ferie.

- Det er de jo ikke endnu, for der er ikke officielt truffet beslutning for, hvad der skal ske med pokalturneringen. Men vi har Fortuna Hjørring (lørdag 21/11), og jeg kan ikke forestille mig, at de får lov at komme herover, siger Per Rud.