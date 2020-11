HB Køge-kvinder op på 1. pladsen

Efter 10 minutter var det ellers bogstavelig talt centimeter fra, at gæsterne fra Thy var kommet foran. Men inde på selve målstregen fik HB Køge-anfører Maria Uhre heroisk reddet gæsternes afslutning - opstået efter et par dumme fejl i HB Køges defensiv.

Efter 17 minutter burde Cecilie Buchberg dog have haft bragt værterne foran, men hendes hovedstød - efter flot aflevering fra Amanda My - strøg forbi mål. Til gengæld gjorde Buchberg skaden god igen tre minutter senere.

Efter at have pillet bolden fra gæsternes Line Kristensen, var der dømt ren friløber, og Buchberg svigtede ikke: Med en kontrolleret inderside udplacerede hun Maja Bay i udeholdets bur og 1-0.

Følgelig dominerede HB Køge stort i et kvarters tid, men så »valgte« Lauren Sajewich« at lave en alt for sløset tilbagelægning. Den opsnappede gæsternes Rikke Dyddahl og i en lige så fri position som Cecilie Buchberg, sparkede hun kuglen i mål via stolpen.