HB Køge-kvinder i semifinalen

HB Køge er i semifinalen i kvindernes pokalturnering. Det blev en kendsgerning lørdag, da holdet i en tæt affære slog Fortuna Hjørring med 1-0.

Kampen startede enormt afventende, men efter et kvarter varslede hjemmeholdet med et stolpeskud, at der var noget i gære.

Og efter 20 minutter blev det da også 1-0 til HB Køge, da Kyra Carusa slap igennem i højre side og løb fra sin direkte oppasser, inden hun serverede bolden fladt ind til Stephanie Ribeiro, som sikkert sparkede bolden i nettet forbi keeper Freja Thisgaard.

2. halvleg generelt mere chancefattig end første, men Maddie Pokorny burde nok have fået mere ud af en omstilling 10 minutter før tid - efter udspark, i øvrigt. Ligesom også Kyra Carusa var lige-ved-og-næsten i et par tilfælde.

Det blev dog ved det ene mål, og nu møder HB Køge så Brøndby i semifinalen.

Otte minutter før pausen burde HB Køge være kommet på 2-0, da Ribeiro opsnappede en for kort tilbagelægning. Hun afdriblede følgelig keeperen, men mistede balancen i afslutningen og sparkede bolden forbi mål.