HB Køge-kvinder i Ligaen

2-0 vandt HB Køge på kunstbanen ved Svanemøllen, og at der skulle gå næsten 38 minutter, førend de blå/sorte for alvor kom på sejrskurs kan alene tilskrives marginaler. Det havde været spil til ét mål hidtil, og med det høje pres, som køgenserne konsekvent spillede, var det nærmest surealistisk at tænke på, at det var kamp fire på blot to uger.