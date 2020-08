Julie Nowak slider for at komme forbi Koldings Emma Skou. Foto: Jeppe Lodberg

HB Køge kom ud af presset

Bare to et halvt minut var der spillet, da de blå/sorte fik fastholdt et højt pres samt erobret bolden i højre side ved Julie Nowak. Hende gik ingen rigtigt ftil, så hun søgte klogeligt til mållinjen og fik drejet et mellemhøjt indlæg ind til forreste stolpe, hvor Cecilie Buchberg kom til og stødte bolden i mål med brystet.