HB Køges spillere har opholdt sig på tribunen den seneste tid, men det skal der ændres på, hvis der kommer tilskuere til kampene fra denne uge. Foto: Anders Kamper

HB Køge klar til tilskuere

Sport DAGBLADET - 08. juni 2020 kl. 17:29 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bare et lille vink om, at det er tilladt, så er HB Køge klar til at lukke op mod 500 tilskuere ind til hjemmekampen onsdag klokken 17.00 mod FC Fredericia.

Det er der åbnet for nu med regeringens melding om 500 tilskuere til sportskampe, men HB Køge afventer det grønne lys fra Divisionsforeningen.

Det kan komme når som helst.

- Vi arbejder på det og venter på at få lov. Vi er klar og forberedt på, at der kan komme tilskuere til kampen onsdag. Vi har ændret stort set alt omkring de protokoller, vi hidtil har arbejdet efter, så de er indstillet efter at der kan komme tilskuere ind. Vi kan jo ikke have spillere på tribunen som hidtil, hvis der kommer tilskuere, så vi er startet forfra, og vi har brugt hele dagen på det, fortæller direktør Per Rud.

Han mere end håber, at der kommer tilskuere på Capelli Sport Stadion mod Fredericia.

- Når man har et produkt, som man lever af at eksponere og man ikke kan eksponere, så er det svært at tjene penge. Derfor er det et godt skridt for os, hvis der kan komme 500 ind, men det løser jo ikke meget for de store klubber. De har andre udfordringer, men 500 er fint for os, siger Per Rud.

På banen ser han så også gerne en forandring efter søndagens blamage og 1-2 nederlag i Næstved.

- Det nytter ikke at råbe og skrige i den situation, for spillerne og staben ved godt, at den var gal, og det skal der ændres på, og derfor er det godt, at der kommer en kamp hurtigt, så vi kan få glemt den kamp og komme videre, siger direktøren.