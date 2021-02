HB Køge klar til slåskamp

Fredag aften venter 1. divisions bundprop i Skive, og HB Køge-cheftræner Auri Skarbalius skæver lige så lidt dén placering, som at skibonitterne resultatmæssigt fik nogle over frakken i sin sæsonpremiere, da de tabte 4-0 hos Fremad Amager dagen efter, at HB Køge spillede 1-1 hjemme mod Hobro.

- Vi havde rigeligt med problemer med dem i den omvendte 0-0 kamp, og de har ændret identitet, siden vi sidst var derovre og tabte 3-2. De vil spille mere, og hvis man kigger bag tallene mod Fremad Amager, så havde Skive 18 afslutninger mod Amagers 14, og Skive havde boldbesiddelse på 54 procent. Men Fremad Amager var effektive, påpeger Auri Skarbalius, der har holdt fast i at træne på det vante kunstgræstæppe på Capelli Sport stadion velvidende, at det er helt anderledes forhold, der venter på Hancock Arenas naturlige græs.

- Det er ikke godt at skifte frem og tilbage, og skulle vi have gjort det - kunne vi have fundet en bane at ødelægge - så vil der typisk komme en træthed i kroppen efter to-tre dage. Så hellere møde friske op. Vi er klar til en slåskamp, lover Auri Skarbalius.